Ньюкасл – Борнмут 1:4

Голи: Гімараес, 25 – Клюйверт, 6, 44, 90+2, Керкез, 90+6.

Цими вихідними в чемпіонаті Англії 2024-2025 проходять матчі 22 туру АПЛ. Вікенд розпочався боєм між борцями за єврокубкові місця Ньюкаслом та Борнмутом, повідомляє 24 Канал.

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Феєрія Клюйверта

Команда Едді Гау набрала неймовірну ходу, вигравши дев'ять матчів поспіль в усіх змаганнях. Це дозволило "сорокам" заскочити у топ-четвірку чемпіонату.

Борнмут же підійшов до туру на восьмому місці, але всього у чотирьох очках від Ньюкасла. Команда Іллі Забарного є однією з головних несподіванок АПЛ, адже на початку сезону їй пророкували боротьбу за виживання.

Тим не менш, "вишні" вже здолали не одного гранда АПЛ (МанСіті, МанЮнайтед, Арсенал), а тепер ще і обірвали переможну серію Ньюкасла. "Сороки" сенсаційно програли вдома з розгромом.

Героєм зустрічі став Джастін Клюйверт, який оформив хет-трик та асист. Особливо яскравим став його останній м'яч, забитий дальнім пострілом з-за меж карного майданчика.

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Забарний вже традиційно вийшов в основі та провів на полі всю гру. На його рахунку один удар, 9 виносів з власного майданчика та один заблокований удар. Портал Whoscored оцінив його виступ у 7,0.

Перемога допомогла Борнмуту піднятися на шосте місце в турнірній таблиці, скоротивши відстань від зони Ліги чемпіонів на одне очко. За підсумками туру команду Іраоли може обійти Манчестер Сіті.

Відеоогляд матчу Ньюкасл – Борнмут