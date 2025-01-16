Эвертон – Астон Вилла 0:1

Гол: Уоткинс, 51.

В чемпионате Англии 2024-2025 проходят матчи 21 тура на этой неделе. На среду была вынесена игра с участием Эвертона, который принимал крепкую Астон Виллу, сообщает 24 Канал.

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Первый блин комом

Накануне этой игры "ириски" остались без тренера. Шон Дайч был уволен из-за неудовлетворительных результатов, а на его место пришел легендарный Дэвид Мойес. Этот коуч уже возглавлял Эвертон с 2002 и 2013 года.

Именно на бой против Виллы и выпал повторный дебют Мойеса в клубе. Украинец Виталий Миколенко уже традиционно попал в старт мерсисайдской команды.

Эвертон пытался играть на равных с более солидным соперником и по моментам не уступал бирмингемцам. Впрочем реализация хозяев продолжает хромать, ведь атака – не самое сильное звено Эвертона.

Этим и воспользовалась Астон Вилла, которой для победы хватило один гол. Его в начале второго тайма провел Уоткинс, а сама атака началась как раз с фланга Миколенко.

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Впрочем, самого украинца винить трудно, ведь "ириски" потеряли мяч на левой бровке на чужой половине поля. Сам украинец провел на поле весь матч, отдав 87% точных передач и приобщившись к созданию двух голевых моментов Эвертона.

Портал Whoscored оценил выступление Виталия в 7,0, что является вторым лучшим баллом среди "ирисок" в этом матче. Мерсисайдцы же остались на 16 месте, опережая зону вылета всего на одно очко.

Видеообзор матча Эвертон – Астон Вилла