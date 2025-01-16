Арсенал – Тоттенхэм 2:1

Голы: Соланке, 40 (автогол), Троссар, 44 – Сон, 25

В чемпионате Англии на днях проходят матчи 21 тура АПЛ сезона 2024-2025. Центральная встреча мидвика прошла в среду между Арсеналом и Тоттенхэмом, сообщает 24 Канал.

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Тоттенхэм сам проиграл

Команды сейчас расположены в разных частях таблицы. Пока "шпоры" застряли на 13 месте, "канониры" пытаются закрепиться в топ-четверке. При этом Арсенал еще мечтает бросить вызов Ливерпулю в чемпионской гонке.

К сожалению, уже в который раз Александр Зинченко не попал в старт "канониров". На месте украинца слева в защите вышел молодой Льюис-Келли. Инициатива была на стороне Арсенала, однако открыть счет удалось Тоттенхэму.

После углового Сон удачно сыграл на добивании. Однако еще до перерыва хозяева не только восстановили паритет, а и вышли вперед. Сначала Соланке срезал мяч в собственные ворота после углового.

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А чуть позже классный и точный удар удался Троссару. Во втором тайме уже Тоттенхэм владел инициативой, но Арсенал не позволил "шпоре" нанести ни одного удара в створ. Вышел на 88 минуте и Зинченко, но эта замена ничего в игре не изменила.

Благодаря победе в дерби подопечные Артеты возвращаются на вторую строчку в турнирной таблице. Расстояние от Ливерпуля составляет всего четыре очка, но у команды Арне Слота есть матч в запасе.

Видеообзор матча Арсенал – Тоттенхэм