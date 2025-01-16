Арсенал – Тоттенхем 2:1

Голи: Соланке, 40 (автогол), Троссар, 44 – Сон, 25

В чемпіонаті Англії цими днями проходять матчі 21 туру АПЛ сезону 2024-2025. Центральна зустріч мідвіку пройшла у середу між Арсеналом та Тоттенхемом, повідомляє 24 Канал.

До теми Без Мудрика ніяк: Челсі ледь не програв Борнмуту, але врятувала помилка Забарного

Тоттенхем сам програв

Команди нині розташовані у різних частинах таблиці. Поки "шпори" застрягли на 13 місці, "каноніри" намагаються закріпитися у топ-четвірці. При цьому Арсенал ще мріє кинути виклик Ліверпулю в чемпіонській гонці.

На жаль, вже вкотре Олександр Зінченко не потрапив у старт "канонірів". На місці українця зліва в захисті вийшов молодий Льюїс-Келлі. Ініціатива була на боці Арсеналу, проте відкрити рахунок вдалось Тоттенхему.

Після кутового Сон вдало зіграв на добиванні. Проте ще до перерви господарі не тільки відновили паритет, а і вийшли вперед. Спочатку Соланке зрізав м'яч у власні ворота після кутового.

Читайте також Колишній тренер Мудрика по Челсі знайшов собі нову роботу в АПЛ

А трохи згодом класний та точний удар вдався Троссару. В другому таймі вже Тоттенхем володів ініціативою, але Арсенал не дозволив "шпора" завдати жодного удару у ствір. Вийшов на 88 хвилині і Зінченко, але ця заміна нічого у грі не змінила.

Завдяки перемозі у дербі підопічні Артети повертаються на другу сходинку в турнірній таблиці. Відстань від Ліверпуля складає лише чотири очки, але у команди Арне Слота є матч в запасі.

Відеоогляд матчу Арсенал – Тоттенхем