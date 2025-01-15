Челсі – Борнмут 2:2

Голи: Палмер, 13, Джеймс, 90+5 – Клюйверт, 50 (пен), Семеніо, 68.

В чемпіонаті Англії 2024-2025 цього тижня проходять матчі 21 туру АПЛ. У вівторок відбулась гра між Челсі та Борнмутом, які претендують на місця в єврокубках, повідомляє 24 Канал.

До теми Колишній тренер Мудрика по Челсі знайшов собі нову роботу в АПЛ

Борнмут ледь не переміг

Лондонці вже більше місяця обходяться без Михайла Мудрика, який здав позитивний допінг-тест. Натомість у складі "вишень" вже традиційно в основі вийшов Ілля Забарний.

Його команда стала грозою авторитетів цього сезону, здолавши Манчестер Сіті, Арсенал, Тоттенхем та Манчестер Юнайтед. Був Борнмут близьким і до успіху проти Челсі, хоча пропустив першим.

Одним із винних у цьому м'ячі варто називати саме Забарного. Ілля на рівному місці відпустив у центрі поля Джексона і той вивів сам на сам Палмера. Англієць хибним замахом хитнув воротаря та відкрив рахунок.

Читайте також Ліверпуль визначився із заміною для Салаха: зірковий гравець Реала підкорив серце Арне Слота

Погіршилась ситуація для "вишень" після травми Хілла, якого вимушено замінив Клюйверт. Але саме нідерландець зрівняв рахунок точним ударом з пенальті за фол Кайседо на Семеніо.

В середині другого тайму Борнмут навіть вийшов вперед завдяки зрячому удару того таки Семеніо з-під Ачімпонга. "Вишні" вели матч до перемоги, проте на п'ятій компенсованій хвилині Челсі врятувався від поразки. Рісу Джеймсу вдався точний удар в кут воріт зі штрафного.

Таким чином лондонці залишились четвертими, але за підсумками туру їх може обійти Ньюкасл. У свою чергу команда Забарного йде на сьомій сходинці та ризикує пропустити вперед Астон Віллу. Відстань від топ-четвірки становить всього три очки.

Відеоогляд матчу Челсі – Борнмут