Чемпион Франции Пари Сен-Жермен в стартовом туре Лиги 1 на выезде встречался с Нантом. В составе "красно-синих" на поле вышел украинец Илья Забарный.

Поединок первого тура французской Лиги 1 между командами Нант и ПСЖ состоялся в воскресенье, 17 августа. В предыдущем сезоне "канарейки" финишировали на 13-м месте, пишет 24 Канал.

Как сыграл Забарный в дебютном матче за ПСЖ?

Главный тренер "парижан" Луис Энрике решил не мариновать Илью Забарного в запасе, а сразу доверил ему место в стартовом составе. Отметим, что украинец только 12 августа подписал контракт и провел несколько тренировок.

Илья вышел на позицию правого центрального защитника в паре с бразильцем Белардо. Место в воротах занял еще один летний новичок ПСЖ Люка Шевалье, а россиянин Матвей Сафонов остался в запасе.

В первом тайме тотальным преимуществом владела команда Луиса Энрике. Однако до свистка на перерыв размочить счет им так не удалось.

На 67-й минуте второго тайма Витинья сумел поразить ворота соперника. Португалец пробил с границы штрафной площадки и с помощью рикошета огорчил голкипера "канареек".

Через несколько минут Гонсалу Рамуш получил пас от Витиньи и во второй раз отправил мяч в сетку соперника. Однако арбитр отменил взятие ворот после просмотра ВАР. У игрока ПСЖ зафиксировали положение вне игры.

До финального свистка счет не изменился. ПСЖ одержал победу со счетом 1:0. Илья Забарный отыграл полный матч. Украинец не допустил грубых ошибок, а ворота "парижан" остались "сухими".

Статистический портал Sofascore оценил действия украинца в 7,3 балла – это 4-я лучшая оценка в матче среди игроков обеих команд.

WhoScored поставил Забарному 6,8 балла – это 5-я лучшая оценка среди игроков матча.

Нант – ПСЖ 0:1

Гол: Витинья, 67

После первого матча ПСЖ набрал три балла и занял третью строчку в таблице Лиги 1. Следующий матч "парижане" проведут в рамках 2-го тура чемпионата Франции против Анже. Встреча состоится 22 августа. В этом поединке Забарный может дебютировать перед болельщиками ПСЖ.