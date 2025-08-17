Поєдинок першого туру французької Ліги 1 між командами Нант та ПСЖ відбувся у неділю, 17 серпня. У попередньому сезоні "канарки" фінішували на 13-му місці, пише 24 Канал.

Як зіграв Забарний у дебютному матчі за ПСЖ?

Головний тренер "парижан" Луїс Енріке вирішив не маринувати Іллю Забарного у запасі, а одразу довірив йому місце у стартовому складі. Зазначимо, що українець лише 12 серпня підписав контракт та провів кілька тренувань.

Ілля вийшов на позицію правого центрального захисника у парі з бразильцем Белардо. Місце у воротах зайняв ще один літній новачок ПСЖ Люка Шевальє, а росіянин Матвій Сафонов залишився у запасі.

У першому таймі тотальною перевагою володіла команда Луїса Енріке. Проте до свистка на перерву розмочити рахунок їм так і не вдалося.

На 67-й хвилині другого тайму Вітінья зумів вразити ворота суперника. Португалець пробив з межі штрафного майданчика та за допомогою рикошету засмутив голкіпера "канарок".

Відео голу Вітіньї

Через кілька хвилин Гонсалу Рамуш отримав пас від Вітіньї та вдруге відправив м'яч до сітки суперника. Проте арбітр скасував взяття воріт після перегляду ВАР. У гравця ПСЖ зафіксували положення поза грою.

До фінального свистка рахунок не змінився. ПСЖ здобув перемогу з рахунком 1:0. Ілля Забарний відіграв повний матч. Українець не допустив грубих помилок, а ворота "парижан" залишилися "сухими".

Статистичний портал Sofascore оцінив дії українця у 7,3 бала – це 4-та найкраща оцінка у матчі серед гравців обох команд. WhoScored поставив Забарному 6,8 бала – це 5-та найкраща оцінка серед гравців матчу.

Нант – ПСЖ 0:1

Гол: Вітінья, 67

Після першого матчу ПСЖ набрав три бали та зайняв третю сходинку у таблиці Ліги 1. Наступний матч "парижани" проведуть в рамках 2-го туру чемпіонату Франції проти Анже. Зустріч відбудеться 22 серпня. У цьому поєдинку Забарний може дебютувати перед вболівальниками ПСЖ.