Топливный кризис в России ударил по спорту: команду заставили толкать автобус из-за пустых АЗС

В Пензе водитель автобуса, перевозившего команду в Челябинск, не смог заправиться на нескольких автозаправочных станциях города. На всех АЗС ему отказали из-за полного отсутствия бензина.

Когда топливо закончилось, пассажирам пришлось собственными силами толкать тяжелое транспортное средство по улицам города в поисках топлива. Видео этого процесса опубликовала в соцсетях тренер спортивного клуба Анна Разинькова.

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С какой проблемой столкнулись российские спортсмены?

Ситуация курьезная, поскольку в клубе "Кимберлит" легкой атлетикой и пауэрлифтингом занимаются люди с поражениями опорно-двигательного аппарата.

Как пишут российские СМИ, после огласки в инцидент вмешались Министерство физической культуры и спорта Пензенской области и региональный Центр спортивной подготовки. Сообщается, что на данный момент спортсмены уже добрались до места назначения.

Почему в России проблемы с топливом?

Проблемы с бензином в России вызваны системным дефицитом, возникшим из-за вывода из строя части нефтеперерабатывающих мощностей после регулярных ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам, нефтебазах и логистических объектах.

В ряде российских регионов, а также на оккупированных территориях (в частности, в Крыму) введены строгие ограничения на продажу топлива – например, лимит в 20 – 40 литров на человека или продажа исключительно по талонам.

Кроме того, Россия была вынуждена оперативно договариваться об импорте и транзите топлива из Беларуси, чтобы частично обеспечить потребности, прежде всего в приграничных регионах.