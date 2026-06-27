Коли пальне закінчилося, пасажирам довелося самотужки штовхати важкий транспортний засіб вулицями міста в пошуках палива. Відео цього процесу оприлюднила у соцмережах тренерка спортивного клубу Ганна Разінькова.

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З якою проблемую зіткнулися російські спортсмени?

Ситуація є курйозною, оскільки в клубі "Кімберліт" займаються легкою атлетикою та пауерліфтингом люди з ураженнями опорно-рухового апарату.

Як пишуть РосЗМІ, після розголосу в інцидент втрутилися Міністерство фізичної культури і спорту Пензенської області та регіональний Центр спортивної підготовки. Повідомляється, що наразі спортсмени вже дісталися місця призначення.

Чому в Росії є проблеми з паливом?

Проблеми з бензином у Росії спричинені системним дефіцитом, що виник через виведення з ладу частини нафтопереробних потужностей після регулярних далекобійних ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах, нафтобазах і логістичних об'єктах.

У низці російських регіонів, а також на окупованих територіях (зокрема в Криму), запроваджено суворі обмеження на продаж пального – наприклад, ліміт 20 – 40 літрів на одну особу або виключно за талонами.

Крім того, Росія була змушена оперативно домовлятися про імпорт і транзит пального з Білорусі, щоб частково забезпечити потреби, насамперед у прикордонних регіонах.