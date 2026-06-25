Якщо на дорослому рівні футбольні чиновники поки не наважуються зняти санкції з команди країни-агресора, то у молодіжному футболі повернення росіян відбувається активно, розповідає 24 Канал.

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Що вирішила ФІФА щодо збірної Росії U-15?

Керівний орган світового футболу оприлюднив на своєму сайті офіційне повідомлення про проведення у жовтні 2026 року чемпіонату світу для 15-річних гравців в Азербайджані. Там само відбудеться і FIFA Festival, на який запрошено дівочі команди.

ФІФА особливо наголошує, що запрошення на світову першість отримали усі асоціації-члени об'єднання, серед яких Росія і Білорусь.

При цьому виконавча рада ФІФА цинічно відсторонила Непал через "втручання сторонніх осіб у футбольні справи". Те, що в Росії футбол, як і будь-який інший спорт, перебуває під постійним впливом та контролем з боку кривавого кремлівського режиму, чиновників у швейцарських кабінетах, вочевидь, не турбує.

Чому ФІФА повертає росіян у великий футбол?

Зняття санкцій з російських команд – свідома стратегія президента ФІФА Джанні Інфантіно, який не соромився казати, що вважає обмеження проти країни-агресора неефективними і хоче робити футбол "майданчиком для примирення".

Консенсусу щодо повернення дорослих російських збірних та клубів наразі немає ні у ФІФА, ні в УЄФА, а от у дитячому і юнацькому футболі ситуація інша. Там проросійське лобі говорить про "дітей, які не винні у діях політиків" і "молодих талантах, які не повинні страждати через політику".