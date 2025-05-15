День вышиванки в спорте: подборка ярких поздравлений и образов от украинских атлетов

Украинские спортсмены красиво поздравляли земляков с Днем вышиванки. Вашему вниманию самые красивые луки от наших знаменитостей.

Сегодня, 15 мая, в Украине и в мире отмечается День вышиванки. Этот праздник традиционно проходит каждый третий четверг мая.

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В этот день украинцы по всему миру объединяются и вспоминают традиционную одежду, которая является символом их Родины. Отечественные спортсмены также не прошли мимо Дня вышиванки. 24 Канал собрал подборку поздравлений к празднику от наших знаменитостей.



Андрей Шевченко напомнил миру о красоте украинской культуры / фото из инстаграма



Украинский гимнаст Олег Верняев представил свою оригинальную вышиванку / фото из инстаграма

Вышиванка – это больше, чем просто одежда. Это нить, соединяющая поколения, истории, память и ценности. В каждом узоре любовь к родной земле, забота о близких, сила традиций. Пусть этот день будет поводом вспомнить, кем мы есть, и сохранить то, что делает нас украинцами. С праздником, зелено-белые,

– говорится в поздравлении от ФК Карпаты.



Поздравление от львовских Карпат / фото ФК Карпаты



Поздравление от Динамо с Днем вышиванки / фото ФК Динамо



Сестры Алексиевы похвастались не только вышиванками, а и красивым маникюром / фото из инстаграма

В свою очередь донецкий Шахтер провел классную фотосессию в вышиванках с игроками. В ней приняли участие Валерий Бондарь, Дмитрий Ризнык, Кевин и Винисиус Тобиас. Одежда имеет особые элементы, связанные с Донбассом и оккупированным Донецком.

Фотосессия игроков Шахтера в вышиванках / фото ФК Шахтер:



Фехтовальщица Ольга Харлан поразила яркой вышиванкой / фото из инстаграма