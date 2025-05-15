Сьогодні, 15 травня, в Україні та у світі відзначається День вишиванки. Це свято традиційно проходить кожен третій четвер травня.

До теми З чим одягнути вишиванку: 3 найкращі образи, які носять всі

У цей день українці по всьому світу єднаються та згадують традиційний одяг, який є символом їхньої Батьківщини. Вітчизняні спортсмени також не пройшли повз День вишиванки. 24 Канал зібрав підбірку привітань до свята від наших знаменитостей.



Андрій Шевченко нагадав світу про красу української культури / фото з інстаграму



Український гімнаст Олег Верняєв представив свою оригінальну вишиванку / фото з інстаграму

Вишиванка – це більше, ніж просто одяг. Це нитка, що з’єднує покоління, історії, пам’ять і цінності. У кожному візерунку любов до рідної землі, турбота про близьких, сила традицій. Нехай цей день буде нагодою згадати, ким ми є, і зберегти те, що робить нас українцями. Зі святом, зелено-білі,

– йдеться у привітання від ФК Карпати.



Вітання від львівських Карпат / фото ФК Карпати



Привітання від Динамо із Днем вишиванки / фото ФК Динамо



Сестри Алексіїви похизувались не тільки вишиванками, а і красивим манікюром / фото з інстаграму

У свою чергу донецький Шахтар провів класну фотосесію у вишиванках з гравцями. У ній взяли участь Валерій Бондар, Дмитро Різник, Кевін та Вінісіус Тобіас. Одяг має особливі елементи, пов'язані із Донбасом та окупованим Донецьком.

Фотосесія гравців Шахтаря у вишиванках / фото ФК Шахтар:



Фехтувальниця Ольга Харлан вразила яскравою вишиванкою / фото з інстаграму