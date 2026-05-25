Тренер Усика разошелся с бывшим чемпионом мира

После потери титула WBO Денис Беринчик продолжает искать новый этап в карьере. Украинец также меняет подход к подготовке и тренерский штаб.

Бывший чемпион мира Денис Беринчик прекратил сотрудничество с тренером Егором Голубом. Украинский боксер объяснил причину такого решения для ютуб-канала "Футбольный Диван".

Почему Беринчик прекратил сотрудничество с Голубом?

Беринчик рассказал, что Егор Голуб больше не работает в его команде из-за занятости с другими топбоксерами. По словам украинца, наставник был привлечен к работе с Александром Усиком и Энтони Джошуа.

Экс-чемпион мира отметил, что из-за этого тренеру было сложно полноценно совмещать несколько проектов одновременно. Сам Беринчик решил двигаться дальше и готовиться с другими специалистами.

Что известно о будущем Беринчика?

Украинский боксер планирует вернуться на ринг уже в ближайшее время. Ранее промоутер Александр Красюк сообщал, что команда работает над организацией нового поединка в Великобритании.

Напомним, в феврале 2025 года Беринчик потерпел первое поражение в профессиональной карьере, уступив Кейшону Дэвису и потеряв титул WBO в легком весе.

Денис Беринчик является бывшим чемпионом мира по боксу в легком весе. Его рекорд в боксе составляет 20 поединков, 19 побед, 9 из которых нокаутом и 1 поражение. Собственно это поражение произошло в последнем бою Беринчика.

В рейтинге лучших украинских боксеров за всю историю Беринчик занимает 14 место.