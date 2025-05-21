Беринчик рассказал, когда планирует вернуться к тренировкам после операции на плече

Бывший чемпион мира Денис Беринчик накануне лег под нож. Ему прооперировали плечо, проблемы с которым беспокоили боксера на протяжении длительного времени.

Хирургическое вмешательство прошло успешно и впереди "Украинского танка" ожидает длительное восстановление. Он рассказал, когда впервые почувствовал дискомфорт и назвал предварительный прогноз по возвращению к тренировкам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Спорт24.

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Когда вернется на ринг

По словам Дениса Беринчика, плечо начало у него болеть еще после боя с Эмануэлем Наваррете, когда украинец завоевал титул чемпиона мира по версии WBO. Он проходил терапию, но врачи не могли окончательно определить, что именно вызывает дискомфорт.

Параллельно "Украинский танк" продолжал тренироваться, ведь готовился к бою с Кейшоном Дэвисом. Он отметил, что это мешало готовиться к защите пояса, однако подчеркнул, что во время боя плечо не беспокоило.

Денис рассказал, что уже после этой битвы на суставной губе плеча у него обнаружили рубец. Сейчас уже он чувствует себя нормально и признался, когда предварительно вернется на ринг:

Тренироваться начну через три месяца. Такой прогноз мне сделали. Надеюсь, так оно и будет. Надо быстро восстановиться. Есть ли какие-то пожелания для промоутера относительно соперника? Будем смотреть. Сейчас я появился в рейтингах, поэтому перспективы вырисовываются.

Отметим, что Денис Беринчик сейчас занимает девятое место рейтинга The Ring, который охватывает все чемпионские версии – WBO, IBF, WBC и WBA. Поэтому при определенных обстоятельствах он все еще может претендовать на титульные бои.

Справка. Всего на профессиональном уровне "Украинский танк" провел 20 поединков. В них он одержал 19 побед, из которых 9 нокаутом.

Напомним, что первым об операции Дениса Беринчика сообщил промоутер Александр Красюк. Он давал более пессимистичный прогноз относительно срока восстановления.