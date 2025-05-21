Хірургічне втручання відбулося успішно й попереду на "Українського танка" очікує тривале відновлення. Він розповів, коли вперше відчув дискомфорт і назвав попередній прогноз щодо повернення до тренувань, повідомляє 24 Канал із посиланням на Спорт24.

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Коли повернеться на ринг

За словами Дениса Берінчика, плече почало в нього боліти ще після бою з Емануелем Наваррете, коли українець здобув титул чемпіона світу за версією WBO. Він проходив терапію, але лікарі не могли остаточно визначити, що саме викликає дискомфорт.

Паралельно "Український танк" продовжував тренуватися, адже готувався до бою з Кейшоном Девісом. Він відзначив, що це заважало готуватися до захисту пояса, проте підкреслив, що під час бою плече не турбувало.

Денис розповів, що вже після цієї битви на суглобовій губі плеча в нього виявили рубець. Наразі вже він почувається нормально та зізнався, коли попередньо повернеться на ринг:

Тренуватися почну за три місяці. Такий прогноз мені зробили. Сподіваюся, так воно й буде. Треба швидко відновитися. Чи є якісь побажання для промоутера щодо суперника? Будемо дивитися. Зараз я з’явився в рейтингах, тож перспективи вимальовуються.

Зазначимо, що Денис Берінчик наразі посідає дев’яте місце рейтингу The Ring, який охоплює всі чемпіонські версії – WBO, IBF, WBC і WBA. Тож за певних обставин він усе ще може претендувати на титульні бої.

Довідка. Всього на професійному рівні "Український танк" провів 20 поєдинків. У них він здобув 19 перемог, з яких 9 нокаутом.

Нагадаємо, що першим про операцію Дениса Берінчика повідомив промоутер Олександр Красюк. Він давав дещо песимістичніший прогноз щодо терміну відновлення.