Украинец сразится с непобедимым британским нокаутером Сэмом Ноксом в рамках большого вечера бокса на стадионе O2. Поединок станет для Беринчика первым после длительного перерыва, связанного с травмой, сообщает 24 Канал.

Беринчик показал, ради кого борется

Накануне вечера бокса в Лондоне состоялась официальная процедура взвешивания главных участников шоу. Беринчик и Ноукс уложились в лимит легкого веса, причем украинец оказался чуть легче своего соперника.

Вес Дениса составил 60,826 килограмма, тогда как Ноукс показал 60,840 килограмма. Разница между боксерами составила всего 14 граммов.

Однако наибольшее внимание после процедуры привлек не результат взвешивания. Беринчик развернул флаг с изображением украинских защитников и надписью "Мы несокрушимы", в очередной раз использовав международную боксерскую арену, чтобы напомнить о борьбе Украины.

Такой жест Денис демонстрирует не впервые. Украинский боксер регулярно появляется на публичных мероприятиях с национальной символикой и поддерживает украинских военных.

Возвращение после первого поражения

Для Беринчика этот бой будет иметь особое значение, ведь он возвращается на профессиональный ринг после перерыва, начавшегося в феврале 2025 года. Именно тогда украинец проводил первую защиту титула WBO в легком весе против американца Кишона Дэвиса.

Поединок завершился досрочно – Дэвис нокаутировал Беринчика, нанеся ему первое поражение в профессиональной карьере. Кроме того, украинец получил травму плеча, из-за которой впоследствии перенес операцию.

Теперь Денис попытается вернуться на победный путь в противостоянии с Ноуксом. Британец имеет 18 побед в 19 боях, причем 16 раз завершал поединки нокаутом. Последний раз он выходил на ринг в июне 2026 года, когда досрочно победил мексиканца Бенито Санчеса Гарсию уже во втором раунде.

Бой Беринчик – Ноукс состоится в ночь на 30 августа в Лондоне на стадионе O2. Поединок пройдет в андеркарде встречи Мозес Итаума – Филип Хргович.