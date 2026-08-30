Украинский боксер в легком весе Денис Беринчик провел свой первый бой за полтора года, но возвращение на ринг оказалось неудачным. В Лондоне 38-летний украинец уступил Сэму Ноуксу единогласным решением судей, сообщает 24 Канал.

Британец доминировал на протяжении всего боя

Поединок за титул WBO International в легком весе состоялся 29 августа на легендарной O2 Arena. Ноукс с первых раундов завладел инициативой и регулярно попадал в цель своими ударами.

Беринчик пытался менять стойку и действовать нестандартно, однако в основном был вынужден защищаться. Британец постепенно наращивал преимущество, а после середины поединка ситуация для украинца стала критической.

В заключительных раундах Денис пошел на риск и пытался переломить ход поединка. Украинец действовал значительно активнее, однако нанести удар, который мог бы досрочно завершить бой, ему так и не удалось.

Судьи единогласно присудили победу Ноуксу – 100:90, 99:91 и 98:92. Британец завоевал титул WBO International, а Беринчик потерпел второе подряд поражение в профессиональной карьере.

Беринчик показал последствия поединка

После боя на лице украинского боксера остались заметные следы от ударов соперника. Беринчик показал своим подписчикам последствия жесткого противостояния и, как обычно, не стал драматизировать ситуацию.

"Так меня еще никогда не рисовали",

– заявил в своих сторис в инстаграме боксер.



Так выглядит Денис Беринчик после поражения от Ноукса / Фото из инстаграма боксера

Для Беринчика этот поединок стал первым после длительного перерыва. Последний раз он выходил на ринг в феврале 2025 года, когда проиграл нокаутом американцу Кейшону Дэвису и лишился чемпионского пояса WBO.

После того поражения украинец перенес операцию и долгое время не выходил на ринг. Перед возвращением Беринчик заявлял, что на кону в противостоянии с Ноуксом стоит очень многое, намекая, что неудачный исход может поставить точку в его профессиональной карьере.

Пока что Денис официально не сообщал о дальнейших планах. Поражение от Ноукса стало для него вторым подряд на профессиональном ринге.