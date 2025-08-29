Бывший вратарь киевского Динамо и сборной Украины Денис Бойко был дважды женат. Второй брак с известной блогершей и моделью Валерией Бойко длился 13 лет.

Во время интервью Денис поделился с Маричкой также и подробностями из своей личной жизни и поразил некоторыми откровениями. Так, первый брак звезды украинского футбола длился 4 месяца.

После завершения игровой карьеры Денис Бойко остался в медийном пространстве. Недавно известный футболист поделился подробностями о своей личной жизни, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Марички Падалко.

Почему Бойко развелся?

Денис Бойко был дважды женат. На момент первого брака голкиперу было 23 года. Однако этот опыт был неудачным для Дениса.

Я был молод, возможно, не хватало опыта, в некотором смысле был ветер в голове. Был импульсивным, очень резко реагировал на какие-то непонятные поступки,

– рассказал Бойко.

Впрочем, Бойко сразу же женился во второй раз. Его избранницей стала известная блогерша и модель Валерия. Пара официально расписалась в 2012 году.

"Я на тот момент играл в аренде в Кривом Роге. Что-то мы однажды поссорились с женой, и я сказал ей – хочешь видеть более серьезную позицию, женимся, по-другому никак. Ну и поженились", – отметил Бойко.

Этот брак продержался 13 лет. Однако мысли о расставании у футболиста появились еще в 2016 году.

Тогда у меня была жена, сын, футбол, хороший контракт – все супер. Красивая обложка, и мне было страшно ее потерять. Главная зависимость была в том, что я очень хорошо относился к жене и не мог отпустить,

– рассказал Бойко.

По словам Дениса, он чувствует себя счастливо человеком. Сейчас его сердце занято, но он не назвал своей избранницы. Экс-динамовец признался, что сейчас "его любят, а он любит в ответ".

Напомним, что Денис Бойко завершил футбольную карьеру в марте 2025 года. Он открыл собственный ютуб-канал, играет в медиализе и выступает экспертом в футбольных программах.

