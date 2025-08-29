Колишній воротар київського Динамо та збірної України Денис Бойко був двічі одружений. Другий шлюб із відомою блогеркою та моделлю Валерією Бойко тривав 13 років.

Після завершення ігрової кар'єри Денис Бойко залишився у медійному просторі. Нещодавно відомий футболіст поділився подробицями про своє особисте життя, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Марічки Падалко.

Читайте також Іноземний спеціаліст став тренером Динамо Київ: раніше він очолював польський клуб

Чому Бойко розлучився?

Денис Бойко був двічі одружений. На момент першого шлюбу голкіперу було 23 року. Проте цей досвід був невдалим для Дениса.

Я був молодий, можливо, не вистачало досвіду, в деякому сенсі був вітер у голові. Був імпульсивним, дуже різко реагував на якісь незрозумілі вчинки,

– розповів Бойко.

Втім, Бойко одразу ж одружився вдруге. Його обраницею стала відома блогерка та модель Валерія. Пара офіційно розписалася у 2012 році.

"Я на той момент грав в оренді в Кривому Розі. Щось ми одного разу посварились з дружиною, і я сказав їй – хочеш бачити більш серйозну позицію, одружуємось, по-іншому ніяк. Ну й одружились", – зазначив Бойко.

Цей шлюб протримався 13 років. Однак думки про розставання у футболіста з'явилися ще у 2016 році.

Тоді у мене була дружина, син, футбол, хороший контракт – все супер. Красива обкладинка, і мені було страшно її втратити. Головна залежність була в тому, що я дуже добре ставився до дружини й не міг відпустити,

– розповів Бойко.

За словами Дениса, він відчуває себе щасливо людиною. Наразі його серце зайняте, але він не назвав ім'я своєї обраниці. Ексдинамівець зізнався, що нині "його кохають, а він кохає у відповідь".

Нагадаємо, що Денис Бойко завершив футбольну кар'єру у березні 2025 року. Він відкрив власний ютуб-канал, грає у медіалізі та виступає експертом у футбольних програмах.

Раніше ми повідомляли, що президент УАФ Андрій Шевченко вперше за довгий час показав свою маму.