Після завершення ігрової кар'єри Денис Бойко залишився у медійному просторі. Нещодавно відомий футболіст поділився подробицями про своє особисте життя, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Марічки Падалко.

Чому Бойко розлучився?

Денис Бойко був двічі одружений. На момент першого шлюбу голкіперу було 23 року. Проте цей досвід був невдалим для Дениса.

Я був молодий, можливо, не вистачало досвіду, в деякому сенсі був вітер у голові. Був імпульсивним, дуже різко реагував на якісь незрозумілі вчинки,

– розповів Бойко.

Втім, Бойко одразу ж одружився вдруге. Його обраницею стала відома блогерка та модель Валерія. Пара офіційно розписалася у 2012 році.

"Я на той момент грав в оренді в Кривому Розі. Щось ми одного разу посварились з дружиною, і я сказав їй – хочеш бачити більш серйозну позицію, одружуємось, по-іншому ніяк. Ну й одружились", – зазначив Бойко.

Цей шлюб протримався 13 років. Однак думки про розставання у футболіста з'явилися ще у 2016 році.

Тоді у мене була дружина, син, футбол, хороший контракт – все супер. Красива обкладинка, і мені було страшно її втратити. Головна залежність була в тому, що я дуже добре ставився до дружини й не міг відпустити,

– розповів Бойко.

За словами Дениса, він відчуває себе щасливо людиною. Наразі його серце зайняте, але він не назвав ім'я своєї обраниці. Ексдинамівець зізнався, що нині "його кохають, а він кохає у відповідь".

Нагадаємо, що Денис Бойко завершив футбольну кар'єру у березні 2025 року. Він відкрив власний ютуб-канал, грає у медіалізі та виступає експертом у футбольних програмах.

