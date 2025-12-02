Бывшую звезду Динамо Гармаша мобилизовали: где футболист проходит службу

Воспитанник киевского Динамо Денис Гармаш вынужденно приостановил футбольную карьеру. В ночь на 28 ноября футболиста с применением физической силы задержали работники РТЦК Печерского района города Киева.

Киевский городской ТЦК и СП подтвердил задержание Дениса Гармаша. Известный журналист Владимир Зверов рассказал новые детали относительно бывшего футболиста киевского Динамо, информирует 24 Канал со ссылкой на ПРОФУТБОЛ Digital.

К теме Легенды Динамо и беглецы-неудачники: кого из украинских футболистов мобилизовали в ряды ВСУ

Где проходит служит Гармаш?

Комментатор раскрыл, где проходит службу игрок Лесного. Перед этим была информация, что футболист успешно прошел ВЛК и пообщался с рекрутерами, выбрав службу в одном из подразделений ВСУ.

Сейчас Денис Гармаш находится в одном из подразделений сил беспилотных систем. Это по состоянию на понедельник. Он готовится к прохождению БЗВП. Что дальше – это военная тайна,

– сказал Зверов.

Что известно о мобилизации Гармаша?

ЗАВТРАК ХИМЕРЫ сообщал, что Гармашу было предложено получить возможность выйти. Однако для этого футболист должен был дать заплатить 25 тысяч долларов. От такой взятки Денис отказался.

Киевский городской ТЦК и СП хоть и подтвердил задержание полузащитника, но опроверг слова о вымогательстве денег.

Впоследствии в соцсетях появилось фото Гармаша после задержания. У него был оторван один карман.

Интересно, что в своем телеграмм-канале другой экс-динамовец Артем Милевский отреагировал на мобилизацию Гармаша. Бывший форвард киевлян заметил, что Денис находился в розыске.

"Всем привет. Гармаша задержал ТЦК? Нех*й ночью ездить, когда находишься в розыске", – написал Милевский.

За какую команду играл Гармаш?

Последним клубом перед мобилизацией в футбольной карьере Гармаша был второлиговый клуб Лесное. К этому клубу он присоединился в январе 2025 года в статусе свободного агента. Однако из-за нехватки денег его команда не появилась на два выездных матча и была исключена из соревнований.

В футболке второлигового клуба Гармаш успел провести 13 матчей, в которых не отметился результативными действиями (данные с портала Transfermarkt).

До этого Гармаш поиграл за киевское Динамо, харьковский Металлист 1925, хорватский Осиек и турецкий Ризеспор.