2 декабря, 11:45
Бывшую звезду Динамо Гармаша мобилизовали: где футболист проходит службу

София Кулай
Основные тезисы
  • Дениса Гармаша, экс-игрока киевского Динамо, мобилизовали в одно из подразделений ВСУ.
  • Перед мобилизацией Гармаш играл за второлиговый клуб Лесное, но его команда была исключена из соревнований из-за финансовых проблем.

Воспитанник киевского Динамо Денис Гармаш вынужденно приостановил футбольную карьеру. В ночь на 28 ноября футболиста с применением физической силы задержали работники РТЦК Печерского района города Киева.

Киевский городской ТЦК и СП подтвердил задержание Дениса Гармаша. Известный журналист Владимир Зверов рассказал новые детали относительно бывшего футболиста киевского Динамо, информирует 24 Канал со ссылкой на ПРОФУТБОЛ Digital.

К теме Легенды Динамо и беглецы-неудачники: кого из украинских футболистов мобилизовали в ряды ВСУ

Где проходит служит Гармаш?

Комментатор раскрыл, где проходит службу игрок Лесного. Перед этим была информация, что футболист успешно прошел ВЛК и пообщался с рекрутерами, выбрав службу в одном из подразделений ВСУ.

Сейчас Денис Гармаш находится в одном из подразделений сил беспилотных систем. Это по состоянию на понедельник. Он готовится к прохождению БЗВП. Что дальше – это военная тайна,
– сказал Зверов.

Что известно о мобилизации Гармаша?

  • ЗАВТРАК ХИМЕРЫ сообщал, что Гармашу было предложено получить возможность выйти. Однако для этого футболист должен был дать заплатить 25 тысяч долларов. От такой взятки Денис отказался.

  • Киевский городской ТЦК и СП хоть и подтвердил задержание полузащитника, но опроверг слова о вымогательстве денег.

  • Впоследствии в соцсетях появилось фото Гармаша после задержания. У него был оторван один карман.

Интересно, что в своем телеграмм-канале другой экс-динамовец Артем Милевский отреагировал на мобилизацию Гармаша. Бывший форвард киевлян заметил, что Денис находился в розыске.

"Всем привет. Гармаша задержал ТЦК? Нех*й ночью ездить, когда находишься в розыске", – написал Милевский.

За какую команду играл Гармаш?

Последним клубом перед мобилизацией в футбольной карьере Гармаша был второлиговый клуб Лесное. К этому клубу он присоединился в январе 2025 года в статусе свободного агента. Однако из-за нехватки денег его команда не появилась на два выездных матча и была исключена из соревнований.

В футболке второлигового клуба Гармаш успел провести 13 матчей, в которых не отметился результативными действиями (данные с портала Transfermarkt).

До этого Гармаш поиграл за киевское Динамо, харьковский Металлист 1925, хорватский Осиек и турецкий Ризеспор.