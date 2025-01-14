Футболиста УПЛ едва не застрелили в США: что известно об инциденте

Украинский футболист Денис Костышин вспомнил, как попал в неприятную ситуацию в США. Ему угрожали стрельбой.

В 2022 году Денис Костышин стал игроком клуба второй лиги США под названием Эль-Пасо. Вскоре футболист вернулся в Украину.

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Неприятный инцидент Костышина

Футболист рассказал о ситуации, которая сложилась с ним во время пребывания в США, пишет 24 канал со ссылкой на Украинский футбол.

Единственное, что случилось – как-то меня подрезали на дороге, и я догнал обидчика. Опускаю окно, он тоже и с такой улыбкой говорит: Do you wanna bullet? (Ты хочешь пулю? – 24 канал) Я, честно говоря, не понял сразу, а просто тоже улыбнулся и поехал. А потом перевел – аж неловко стало,

– сказал Костышин.

Он также отметил, что знает английский на достойном уровне, однако не знал именно этой фразы.

Справка. Сейчас Денис Костышин выступает за Александрию.

Отметим, что в сезоне-2024/2025 он сыграл 9 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.