В конце декабря украинский футбол шокировала громкая новость о Михаиле Мудрике. Вингер Челси сдал положительный допинг-тест, из-за чего был отстранен от тренировок с командой.

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Суд против УАФ

У украинца нашли мельдоний. Этот анализ сдавался в расположении Челси, однако сразу после матчей за сборную Украины в ноябре. Из-за этого возникло немало вопросов, как запрещенное вещество попало в организм Михаила.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на BurBuzz, Мудрику вводили препарат актовегин с помощью инъекции в лагере национальной команды. Он и мог содержать запрещенный мельдоний.

Сейчас украинец ждет открытия пробы "В". Если же она также подтвердит наличие этого компонента в организме игрока, Челси готов подать иск в суд на Украинскую ассоциацию футбола.

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Клуб подозревает штаб сборной Украины в халатном отношении к делу. Из-за этого лондонцы будут требовать от УАФ компенсацию в размере 70 миллионов евро.

Именно столько "синие" зимой 2023 года заплатили за Михаила Шахтеру. За это время украинец не смог стать игроком основы команды, но успел провести в ней 73 матча, записав на свой счет 10 голов и 9 ассистов.