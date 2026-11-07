Где сейчас Денис Олейник: бывший игрок сборной Украины рассказал о своей тренерской карьере

Бывший полузащитник "Динамо", "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины Денис Олейник в 2024 году завершил выступления в качестве игрока. Свою тренерскую карьеру он решил начать в Финляндии.

В эксклюзивном комментарии для 24 Канала Олийник рассказал, с кем сейчас работает, а также поделился планами на будущее.

Где работает тренером Денис Олейник

По словам Дениса Олейника, сейчас он является главным тренером третьей команды финского клуба SJK, за который выступал в качестве футболиста в течение четырех лет – с 2018 по 2022 год.

В структуре клуба есть три команды, которые играют соответственно в Премьер-лиге Финляндии, первой лиге и второй лиге. Украинский специалист работает с ребятами в возрасте 15, 16, 17 лет, в его коллективе есть и 18-летние.

Олейник отмечает, что чемало его подопечных являются игроками юношеских сборных, и в целом у него есть возможность воспитывать по-настоящему талантливую молодежь.

Какие тренерские амбиции у Дениса Олейника

Бывший игрок сборной Украины, имеющий в активе 12 матчей за национальную команду, скромно отмечает, что для дальнейшего развития его тренерской карьеры нужны время и опыт.

Амбиции у меня всегда были, есть и будут, но амбиции должны подкрепляться ежедневным трудом, развитием, анализом и ответственностью. Время покажет, где и кого я буду тренировать. Цели есть, они всегда ведут меня вперед,

– отметил экс-футболист.

Денису Олийнику сейчас 39 лет, у него есть тренерский диплом категории "А", который позволяет работать с молодежными командами и дублями. В будущем украинец планирует получить категорию Pro для работы в качестве главного тренера в элитных дивизионах чемпионов.