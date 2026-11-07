Де зараз Денис Олійник: ексгравець збірної України розповів про кар'єру тренера

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В ексклюзивному коментарі 24 Каналу Олійник розповів, з ким зараз працює, а також поділився планами на майбутнє.

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Де працює тренером Денис Олійник

За словами Дениса Олійника, зараз він є головним тренером третьої команди фінського клубу Sjk, за який виступав як футболіст упродовж чотирьох років – з 2018-ого до 2022-ого.

У структурі клубу є три команди, які грають відповідно у Прем'єр-лізі Фінляндії, першій лізі та другій лізі. Український фахівець працює з хлопцями віком 15, 16, 17 років, є в його колективі і 18-річні.

Олійник відзначає, що чимало його підопічних є гравцями юнацьких збірних, і загалом він має змогу виховувати справді талановиту молодь.

Які тренерські амбіції має Денис Олійник

Колишній гравець збірної України, який має в активі 12 матчів за головну команду, скромно зазначає, що для подальшого розвитку його тренерської кар'єри потрібні час і досвід.

Амбіції в мене завжди були є і будуть, але амбіції повинні бути підкріплені щоденною працею, розвитком, аналізом та відповідальністю. Час покаже, де і кого я буду тренувати. Цілі є, вони завжди мене ведуть вперед– зазначив ексфутболіст.

Денису Олійнику зараз 39 років, він має тренерський диплом категорії "А", який дозволяє працювати з молодіжними складами та дублями. У майбутньому українець планує отримати категорію Pro для ролі головного тренера в елітних дивізіонах чемпіонів.