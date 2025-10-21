Экс-игрок сборной Украины прокомментировал слухи о незаконном выезде за границу
- Денис Олейник нашел работу тренером в дубле финской команды СИК.
- Бывший футболист сборной Украины заверил, что имеет законные основания для выезда за границу во время военного положения.
Денис Олейник решил вернуться в Финляндию, где провел четыре года игровой карьеры. Хавбек заверил, что имеет законные основания для пересечения границы во время военного положения.
Бывший футболист сборной Украины Денис Олейник завершил карьеру в этом году и подался в тренерство. Футболист уехал в Финляндию, где провел некоторое время игровой карьеры, сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский футбол.
Как уехал Денис Олейник?
Олейник вошел в тренерский штаб второй команды СИК. За нее украинец выступал с 2018 по 2022 годы. Однако у многих фанатов появились вопросы относительно того, как игрок уехал из Украины.
Сам же Денис развеял любые домыслы относительно незаконного пересечения границы. Он акцентировал на том, что сам вернулся на Родину в 2022-м, чтобы дома завершить карьеру.
У меня трое детей и оформлена отсрочка согласно действующему законодательству. Я же не побоялся во время войны вернуться в Украину и сделал для этого все возможное, несмотря на контракт с СИК. Я бы себя не уважал и считал бы трусом, если бы не вернулся. У меня была мечта завершить игровую карьеру в Украине и я ее осуществил. Сейчас я ассистент тренера во второй команде, а также главный тренер в третьей, где выступают ребята 15-16 лет. Мне все нравится,
– заявил Олейник.
Денис является воспитанником Динамо, но заиграть в киевском клубе не сумел. Позже хавбек выступал за Арсенал, Металлист, Днепр, Витесс, Дармштадт, Десну, Гелиос, СИК, Ворсклу и ЛНЗ.
Последним был именно черкасский клуб, который разорвал с Денисом контракт в январе этого года. Также Денис успел наиграть 12 матчей за сборную Украины, отметившись двумя ассистами согласно Transfermarkt.