Ексгравець збірної України прокоментував чутки про незаконний виїзд за кордон

Денис Олійник вирішив повернутися у Фінляндію, де провів чотири роки ігрової кар'єри. Хавбек запевнив, що має законні підстави для перетину кордону під час воєнного стану.

Колишній футболіст збірної України Денис Олійник завершив кар'єру цього року та подався у тренерство. Футболіст поїхав до Фінляндії, де провів певний час ігрової кар'єри, повідомляє 24 Канал з посиланням на Український футбол.

Як виїхав Денис Олійник?

Олійник увійшов до тренерського штабу другої команди СІК. За неї українець виступав з 2018 по 2022 роки. Проте у багатьох фанатів з'явились питання щодо того, як гравець виїхав з України.

Сам же Денис розвіяв будь-які домисли щодо незаконного перетину кордону. Він акцентував на тому, що сам повернувся на Батьківщину у 2022-му, щоб вдома завершити кар'єру.

У мене троє дітей і оформлена відстрочка згідно з чинним законодавством. Я ж не побоявся під час війни повернутися в Україну та зробив для цього все можливе, попри контракт із СІК. Я б себе не поважав і вважав би боягузом, якби не повернувся. У мене була мрія завершити ігрову кар’єру в Україні і я її здійснив. Зараз я асистент тренера в другій команді, а також головний тренер в третій, де виступають хлопці 15-16 років. Мені все подобається,

– заявив Олійник.

Денис є вихованцем Динамо, але заграти у київському клубі не зумів. Пізніше хавбек виступав за Арсенал, Металіст, Дніпро, Вітесс, Дармштадт, Десну, Геліос, СІК, Ворсклу та ЛНЗ.

Останнім був саме черкаський клуб, який розірвав із Денисом контракт у січні цього року. Також Денис встиг награти 12 матчів за збірну України, відзначившись двома асистами згідно з Transfermarkt.