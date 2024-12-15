Поєдинок 17-го туру УПЛ між командами Олександрія та ЛНЗ (1:1) став останнім у професійній кар'єрі Дениса Олійника. Про це повідомила пресслужба черкаського клубу, пише 24 Канал.
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ЛНЗ подякував Олійнику
У дописі клуб подякував Денису за роки проведені у ЛНЗ та побажав нових звершень.
Велика чудова історія, яку будуть пам’ятати вболівальники футболу. Денисе, ФК ЛНЗ дякує тобі за внесок у розвиток нашого клубу й бажає майбутніх карʼєрних досягнень,
– йдеться у повідомленні клубу.
Олійник завершив кар'єру в ЛНЗ / фото пресслужби черкаського клубу
Футбольні здобутки Олійника
- Нагадаємо, що Денис Олійник народився 16 червня 1987 року у Запоріжжі. Його батько – відомий у минулому гравець чернівецької Буковини Віктор Олійник.
- Денис розпочав займатися футболом у Чернівцях, а згодом потрапив до системи Динамо. За основу столичного клубу Олійник зіграв лише 5 матчів, у яких забив 2 голи.
- На умовах оренди грав за Нафтовик та київський Арсенал. Успішні періоди кар'єри півзахисник провів у Металісті та Дніпрі. За кордоном Олійник грав за нідерландський Вітесс, німецький Дармштадт та фінський Сейняйоен.
- В Україні також встиг пограти за Десну, Геліос, Ворсклу та ЛНЗ. Всього на за свою карʼєру зіграв 418 матчів, забив 90 голів і віддав 35 гольових передач.
- У складі Динамо став чемпіоном України, володарем Кубка України та Суперкубка України. В активі півзахисника 12 поєдинків за національну збірну України.