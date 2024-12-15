Поєдинок 17-го туру УПЛ між командами Олександрія та ЛНЗ (1:1) став останнім у професійній кар'єрі Дениса Олійника. Про це повідомила пресслужба черкаського клубу, пише 24 Канал.

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ЛНЗ подякував Олійнику

У дописі клуб подякував Денису за роки проведені у ЛНЗ та побажав нових звершень.

Велика чудова історія, яку будуть пам’ятати вболівальники футболу. Денисе, ФК ЛНЗ дякує тобі за внесок у розвиток нашого клубу й бажає майбутніх карʼєрних досягнень,

– йдеться у повідомленні клубу.

Олійник завершив кар'єру в ЛНЗ / фото пресслужби черкаського клубу

Футбольні здобутки Олійника