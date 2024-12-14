Вони у соцмережах голосували за найкращого дебютанта, гравця з найбільшим прогресом, найкращого футболіста та найважливішу перемогу "синьо-жовтих" у році, що завершується. Напередодні було оголошено переможців, повідомляє 24 Канал із посиланням на УАФ.
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Кого відзначили вболівальники
Їх назвали на різдвяній зустрічі за онлайн-участі представників збірної України та футбольних експертів із пресою та вболівальниками. Вона відбулася в музейно-культурному комплексі пивної історії "Львіварня".
Цей захід тривав декілька годин, протягом якого коментували, зокрема жеребкування відбору на ЧС-2026. Завершився ж він офіційним оголошенням переможців.
Результати фанатське опитування за підсумками 2024 року
- Дебют року – Іван Калюжний
- Прогрес року – Володимир Бражко
- Найкращий гравець року – Ілля Забарний
- Перемога року – матч Україна – Ісландія (2:1, фінал плей-оф за вихід на Євро-2024)
Нагадаємо, що свої перші поєдинки у 2025 році збірна України зіграє у плей-оф Ліги націй за вихід у дивізіон A. "Синьо-жовті" протистоятимуть Бельгії у двоматчевому протистоянні 20 та 23 березня.