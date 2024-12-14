Вони у соцмережах голосували за найкращого дебютанта, гравця з найбільшим прогресом, найкращого футболіста та найважливішу перемогу "синьо-жовтих" у році, що завершується. Напередодні було оголошено переможців, повідомляє 24 Канал із посиланням на УАФ.

Читайте також Календар матчів збірної України у відборі на ЧС-2026 з футболу

Кого відзначили вболівальники

Їх назвали на різдвяній зустрічі за онлайн-участі представників збірної України та футбольних експертів із пресою та вболівальниками. Вона відбулася в музейно-культурному комплексі пивної історії "Львіварня".

Цей захід тривав декілька годин, протягом якого коментували, зокрема жеребкування відбору на ЧС-2026. Завершився ж він офіційним оголошенням переможців.

Результати фанатське опитування за підсумками 2024 року

Дебют року – Іван Калюжний

Прогрес року – Володимир Бражко

Найкращий гравець року – Ілля Забарний

Перемога року – матч Україна – Ісландія (2:1, фінал плей-оф за вихід на Євро-2024)

Нагадаємо, що свої перші поєдинки у 2025 році збірна України зіграє у плей-оф Ліги націй за вихід у дивізіон A. "Синьо-жовті" протистоятимуть Бельгії у двоматчевому протистоянні 20 та 23 березня.