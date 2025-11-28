Корпоратив с Зеленским и обстрелянный автомобиль: что известно о мобилизованном Денисе Гармаше

Бывшего футболиста Динамо и сборной Украины Дениса Гармаша задержали в Киеве в ночь на 28 ноября. Известный полузащитник будет проходить службу в рядах ВСУ.

Денис Гармаш был знаковой фигурой в киевском Динамо, за которое выступал на протяжении 15 сезонов. 24 Канал подготовил материал о звездном футболисте, которого мобилизовали в ряды ВСУ.

Как Гармаш стал чемпионом Европы и дебютировал за Динамо?

Будущая звезда украинского футбола родился 19 апреля 1990 года на границе с Россией в поселке Меловое, Луганской области. Его отец занимался легкой атлетикой и работал учителем физкультуры. Спортивные гены передались сыну, который выбрал футбол и играл за команду луганского училища физической культуры. Во время выступлений в детско-юношеской лиге Украины на него обратил внимание Александр Петраков, который тогда работал в киевском РУВФК (ныне Олимпийский профессиональный колледж имени Ивана Поддубного – 24 Канал).

Параллельно Гармаш начал играть за киевское Динамо-3, выступавшее во Второй лиге. Дебют Дениса за основу не заставил себя ждать. 17-летний полузащитник вышел на замену в товарищеском матче против Милана (2:2), который в 2007 году праздновал 80-летие клуба. Игру юного футболиста тогда отметил вице-президент "россонери" Адриано Галлиани.

Денис Гармаш в начале карьеры / фото ФК Динамо

Первый официальный матч за Динамо Гармаш сыграл 31 октября 2007 года в рамках Кубка Украины против симферопольского ИгроСервиса (4:1).

Талантливого футболиста с лидерскими качествами регулярно вызывали в юношескую сборную Украины. В составе "сине-желтых" возрастной группы до 19 лет Гармаш стал чемпионом Европы. В финале турнира Украина победила Англию со счетом 2:0, а первый гол в матче забил герой нашего материала. Всего на Евро-2009 Гармаш забил три мяча и стал лучшим бомбардиром юношеской сборной Украины.

Скандальный жест на Донбасс-Арене и споры с судьями

Полузащитник Динамо имел огромный потенциал, который в полной мере не смог реализовать из-за чрезмерных эмоций. Споры с арбитрами и ненужные желтые карточки стали визитной карточкой Гармаша.

Самый скандальный момент в карьере Дениса случился во время матча против Шахтера на Донбасс-Арене в 2012 году. Тогда полузащитник Динамо показал неприличный жест в адрес болельщиков "горняков". Контрольно-дисциплинарный комитет наказал Гармаша дисквалификацией на три матча. Впоследствии футболист объяснил, почему сдержал свои эмоции.

После того как мы забили мяч и побежали поздравлять автора гола Андрея Ярмоленко, я в очередной раз услышал нецензурную брань в свой адрес и увидел неприличные жесты. Тогда удалось сдержаться, но под занавес матча нервы были на пределе, и я не смог совладать с эмоциями,

– рассказал Гармаш.

С возрастом Денис научился сдерживать свои эмоции и не отвечать на провокации. Всего на клубном уровне Гармаш заработал шесть красных карточек. Учитывая 18-летнюю профессиональную карьеру это не так уж и много.

Скандальный жест Гармаша / фото из открытых источников

Обстрел авто и приглашение Зеленского на корпоратив

В декабре 2017 года случился неприятный инцидент с автомобилем Гармаша. Неизвестные из автоматов обстреляли его Porsche на территории подземного паркинга. Футболист до сих пор не знает, кто это сделал и за что. Были слухи, якобы игрок Динамо задолжал кому-то деньги из-за ставок. Однако в интервью программе BurBuzz Гармаш опроверг безосновательные обвинения.

Мне Игорь Михайлович помогал в этой ситуации и сказал: "Мы вроде бы нашли их, но я тебе не скажу, кто это. Отдыхай, спокойно живи дальше". Первые два месяца было страшно. Я был уверен, что у меня нет долгов. Сказал семье, чтобы не переживали,

– рассказал Гармаш.

Во время интервью блогеру Игорю Бурбасу Денис Гармаш поделился историей о том, как на дне рождении его жены работал Владимир Зеленский, который тогда был ведущим актером студии "Квартала 95".

Гармаш в составе Динамо / фото ФК Динамо

Футболист отметил, что часто посещал концерты "Вечернего квартала", а потому пригласил актеров провести корпоратив. Однако праздничная вечеринка продолжалась лишь до 24-х, ведь футболист соблюдал режим.

Да мы и недолго, до 12 тогда посидели - и все. Ведь у нас режим был, до 12 можно только было. Даже сам президент (президент Динамо Игорь Суркис – 24 Канал) удивился: "Ого! Впервые меня только с 8 до 12 - и все. Я всю ночь был готов". Но получилось так,

– рассказал Гармаш.

Как мобилизовали Гармаша?

В последнее время Денис Гармаш выступал за представителя Второй лиги Лесное из Киевщины. Однако из-за финансовых трудностей команда две не появилась на выездные поединки и была исключена из турнира.

Гармаш в составе Лесное / фото ФК Лесное

В ночь на 28 ноября Гармаша задержали сотрудники полиции. Футболиста доставили в киевский ТЦК для уточнения данных. Сообщалось, вроде бы экс-звезде Динамо предлагали заплатить взятку в размере 25 тысяч долларов, чтобы его отпустили. Однако эти слухи были опровергнуты.

После прохождения ВВК и общения с рекрутерами он выбрал службу в одном из подразделений ВСУ. Жалоб относительно неправомерных действий военнослужащих от него не поступало,

– говорится в заявлении Киевского городского ТЦК и СП.

Также сообщается, что Гармаш не находился в розыске, но у него не было отсрочки или бронирования. После общения с рекрутерами футболист выбрал подразделение Вооруженных сил Украины, в котором будет проходить службу.

