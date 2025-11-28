Сорванный карман на кофте Гармаша: в сети появилось фото мобилизованного экс-игрока Динамо

В Киеве мобилизовали бывшую звезду Динамо и сборной Украины Дениса Гармаша. В пабликах сообщалось, что при задержании к футболисту применили физическую силу.

Задержание Дениса Гармаша произошло работниками полиции в ночь на 28 ноября. В сети появилось фото известного футболиста сделанное в в участке, пишет 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

Как выглядел Гармаш после задержания?

На фотографии видно, что футболист одет в кофту-худи серого цвета с капюшоном и двумя карманами. Сразу бросается в глаза, что один карман оборван.

Денис Гармаш в отделении / Фото УНИАН

Как произошло задержание Гармаша?

Некоторые СМИ сообщали, что экс-игрока сборной Украины вытаскивали из его машины с применением физической силы. Впоследствии Гармашу предложили заплатить 25 тысяч долларов с возможностью покинуть участок.

У Киевском городском ТЦК и СП опровергли эту информацию, назвав ее манипулятивной. В официальном заявлении говорится, что Гармаша доставили в Печерский РТЦК и СП города Киева для уточнения данных. 35-летний футболист не имел отсрочки от призыва или бронирования.

После прохождения ВВК и общения с рекрутерами Гармаш выбрал службу в одном из подразделений ВСУ. При этом жалоб от него относительно неправомерных действий не поступало.

За какую команду в последнее время выступал Гармаш?