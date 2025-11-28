Сорванный карман на кофте Гармаша: в сети появилось фото мобилизованного экс-игрока Динамо
- В Киеве мобилизовали бывшего футболиста Динамо Дениса Гармаша, который впоследствии выбрал службу в ВСУ.
- Информацию о применении силы при задержании и предложение заплатить 25 тысяч долларов для выхода из участка Киевский городской ТЦК и СП опроверг.
В Киеве мобилизовали бывшую звезду Динамо и сборной Украины Дениса Гармаша. В пабликах сообщалось, что при задержании к футболисту применили физическую силу.
Задержание Дениса Гармаша произошло работниками полиции в ночь на 28 ноября. В сети появилось фото известного футболиста сделанное в в участке, пишет 24 Канал со ссылкой на УНИАН.
Как выглядел Гармаш после задержания?
На фотографии видно, что футболист одет в кофту-худи серого цвета с капюшоном и двумя карманами. Сразу бросается в глаза, что один карман оборван.
Денис Гармаш в отделении / Фото УНИАН
Как произошло задержание Гармаша?
Некоторые СМИ сообщали, что экс-игрока сборной Украины вытаскивали из его машины с применением физической силы. Впоследствии Гармашу предложили заплатить 25 тысяч долларов с возможностью покинуть участок.
У Киевском городском ТЦК и СП опровергли эту информацию, назвав ее манипулятивной. В официальном заявлении говорится, что Гармаша доставили в Печерский РТЦК и СП города Киева для уточнения данных. 35-летний футболист не имел отсрочки от призыва или бронирования.
После прохождения ВВК и общения с рекрутерами Гармаш выбрал службу в одном из подразделений ВСУ. При этом жалоб от него относительно неправомерных действий не поступало.
За какую команду в последнее время выступал Гармаш?
- Напомним, что Денис Гармаш покинул киевское Динамо осенью 2023 года. Бывший игрок сборной Украины полгода выступал за хорватскую Риеку, а зимой 2024 года подписал контракт с харьковским Металлистом 1925.
- Тогдашний тренер "желто-синих" Патрик ван Леувен не рассчитывал на опыт Гармаша, переведя его в дубль. В начале 2025 года экс-динамовец стал игроком любительской команды Лесное из Киевской области.
- Сезон 2025 – 2025 новая команда Гармаша начала во Второй лиге. Однако из-за нехватки денег не появилась на два выездных матча и была исключена из соревнований. По данным Transfermarkt, полузащитник отыграл за Лесное 13 матчей (11 в чемпионате и 2 в Кубке), но результативными действиями не отметился.