Зірвана кишеня на кофті Гармаша: у мережі з'явилося фото мобілізованого ексгравця Динамо

У Києві мобілізували колишню зірку Динамо та збірної України Дениса Гармаша. У пабліках повідомлялося, що під час затримання до футболіста застосували фізичну силу.

Затримання Дениса Гармаш відбулося працівниками поліції у ніч на 28 листопада. У мережі з'явилося фото відомого футболіста зроблене у відділку, пише 24 Канал з посиланням на УНІАН.

Читайте також Корпоратив із Зеленським та обстріляне авто: що відомо про мобілізованого Дениса Гармаша

Який вигляд мав Гармаш після затримання?

На світлині видно, що футболіст одягнений у кофту-худі сірого кольору з капюшоном та двома кишенями. Одразу впадає у вічі, що одна кишеня обірвана.

Денис Гармаш у відділку / фото УНІАН

Як відбулося затримання Гармаша?

Деякі ЗМІ повідомляли, що ексгравця збірної України витягували з його машини із застосуванням фізичної сили. Згодом Гармашу запропонували заплатити 25 тисяч доларів з можливістю залишити відділок.

У Київському міському ТЦК та СП спростували цю інформацію, назвавши її маніпулятивною. В офіційній заяві йдеться, що Гармаша доставили до Печерського РТЦК та СП міста Києва для уточнення даних. 35-річний футболіст не мав відстрочки від призову чи бронювання.

Після проходження ВЛК та спілкування з рекрутерами Гармаш обрав службу в одному з підрозділів ЗСУ. При цьому скарг від нього щодо неправомірних дій не надходило.

За яку команду останнім часом виступав Гармаш?