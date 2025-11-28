Укр Рус
28 листопада, 21:05
2

Зірвана кишеня на кофті Гармаша: у мережі з'явилося фото мобілізованого ексгравця Динамо

Сергій Шаховець
Основні тези
  • У Києві мобілізували колишнього футболіста Динамо Дениса Гармаша, який згодом обрав службу в ЗСУ.
  • Інформацію про застосування сили під час затримання та пропозицію сплатити 25 тисяч доларів для виходу з відділку Київський міський ТЦК та СП спростував.

У Києві мобілізували колишню зірку Динамо та збірної України Дениса Гармаша. У пабліках повідомлялося, що під час затримання до футболіста застосували фізичну силу.

Затримання Дениса Гармаш відбулося працівниками поліції у ніч на 28 листопада. У мережі з'явилося фото відомого футболіста зроблене у відділку, пише 24 Канал з посиланням на УНІАН.

Який вигляд мав Гармаш після затримання?

На світлині видно, що футболіст одягнений у кофту-худі сірого кольору з капюшоном та двома кишенями. Одразу впадає у вічі, що одна кишеня обірвана.

Денис Гармаш у відділку / фото УНІАН

Як відбулося затримання Гармаша?

Деякі ЗМІ повідомляли, що ексгравця збірної України витягували з його машини із застосуванням фізичної сили. Згодом Гармашу запропонували заплатити 25 тисяч доларів з можливістю залишити відділок.

У Київському міському ТЦК та СП спростували цю інформацію, назвавши її маніпулятивною. В офіційній заяві йдеться, що Гармаша доставили до Печерського РТЦК та СП міста Києва для уточнення даних. 35-річний футболіст не мав відстрочки від призову чи бронювання.

Після проходження ВЛК та спілкування з рекрутерами Гармаш обрав службу в одному з підрозділів ЗСУ. При цьому скарг від нього щодо неправомірних дій не надходило.

За яку команду останнім часом виступав Гармаш?

  • Нагадаємо, що Денис Гармаш залишив київське Динамо восени 2023 року. Колишній гравець збірної України пів року виступав за хорватську Рієку, а взимку 2024 року підписав контракт з харківським Металістом 1925.
  • Тодішній тренер "жовто-синіх" Патрік ван Леувен не розраховував на досвід Гармаша, перевівши його до дубля. На початку 2025 року ексдинамівець став гравцем аматорської команди Лісне з Київщини.
  • Сезон 2025 – 2025 нова команда Гармаша розпочала у Другій лізі. Однак через брак грошей не з'явилася на два виїзні матчі та була виключена зі змагань. За даними Transfermarkt, півзахисник відіграв за Лісне 13 матчів (11 у чемпіонаті та 2 у Кубку), але результативними діями не відзначився.