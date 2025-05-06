"Бронзовый бомбардировщик" договаривается о бое с самым грозным нокаутером ММА

Бывший чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер анонсировал свое возвращение на ринг. Грозный панчер планирует провести два поединка против звезды ММА Фрэнсиса Нганну.

Звездный американский боксер Деонтей Уайлдер потерпел четыре поражения в пяти последних поединках. Однако "Бронзовый бомбардировщик" не планирует вешать перчатки на гвоздь, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloody Elbow.

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Уайлдер готов драться по правилам ММА

39-летний ветеран подтвердил слухи о переговорах с бойцом ММА Фрэнсисом Нганну, который уже имеет опыт поединков в ринге. Грозные панчеры бокса и ММА планируют провести два огненных поединка.

"Хочу провести этот бой. Сейчас многое происходит. Мы все еще ведем переговоры по этому поводу.

Главная задача – определиться со структурой ивента. Мы обменялись мнениями. Лично я за то, чтобы провести один бой в боксе и один бой в ММА. Я готов драться по его правилам после того, как он примет бой по моим. Считаю, что в этом деле надо вести себя честно", – рассказал Уайлдер.

Отметим, что пока неизвестны ориентировочные даты поединков между Уайлдером и Нганну. Вполне возможно, что они состоятся осенью.

Свой следующий бой "Бронзовый бомбардировщик" проведет 25 июня против 37-летнего земляка Тайррелла Герндона. Поединок состоится в американском городе Вичита.

Очередной шанс для Нганну

Напомним, что экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну провел два поединка по правилам бокса. В первом бою против Тайсона Фьюри "Хищник" был близок к апсету, но уступил раздельным решением судей. А во втором потерпел фиаско от Энтони Джошуа, который легко нокаутировал Нганну во 2-м раунде.

После этого Фрэнсис снова вернулся в ММА. 19 октября 2024 года в Эр-Рияде "Хищник" победил бразильца Ренана Феррейру в борьбе за титул чемпиона PFL Super Fights в тяжелом весе.