Звездный американский боксер Деонтей Уайлдер потерпел четыре поражения в пяти последних поединках. Однако "Бронзовый бомбардировщик" не планирует вешать перчатки на гвоздь, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloody Elbow.

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Уайлдер готов драться по правилам ММА

39-летний ветеран подтвердил слухи о переговорах с бойцом ММА Фрэнсисом Нганну, который уже имеет опыт поединков в ринге. Грозные панчеры бокса и ММА планируют провести два огненных поединка.

"Хочу провести этот бой. Сейчас многое происходит. Мы все еще ведем переговоры по этому поводу.

Главная задача – определиться со структурой ивента. Мы обменялись мнениями. Лично я за то, чтобы провести один бой в боксе и один бой в ММА. Я готов драться по его правилам после того, как он примет бой по моим. Считаю, что в этом деле надо вести себя честно", – рассказал Уайлдер.

Отметим, что пока неизвестны ориентировочные даты поединков между Уайлдером и Нганну. Вполне возможно, что они состоятся осенью.

Свой следующий бой "Бронзовый бомбардировщик" проведет 25 июня против 37-летнего земляка Тайррелла Герндона. Поединок состоится в американском городе Вичита.

Очередной шанс для Нганну

Напомним, что экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну провел два поединка по правилам бокса. В первом бою против Тайсона Фьюри "Хищник" был близок к апсету, но уступил раздельным решением судей. А во втором потерпел фиаско от Энтони Джошуа, который легко нокаутировал Нганну во 2-м раунде.

После этого Фрэнсис снова вернулся в ММА. 19 октября 2024 года в Эр-Рияде "Хищник" победил бразильца Ренана Феррейру в борьбе за титул чемпиона PFL Super Fights в тяжелом весе.