"Не могу продолжать драться": ветеран хевивейта высказался о завершении карьеры
- Дерек Чисора планирует завершить карьеру, а перед этим выиграть чемпионский пояс перед этим.
- Последний бой Чисора провел в феврале против Отто Валлина, где победил единогласным решением судей.
Дерек Чисора один из самых опытных представителей супертяжелого дивизиона. Британец за свою долговременную карьеру провел 49 поединков, где дрался со многими мощными и именитыми оппонентами.
Ветеран хевивейта готовится к завершению карьеры. Британский боксер рассказал, когда планирует покинуть спорт, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.
Читайте также "Должен дать шанс": опытный боксер назвал следующего соперника Усика
Когда Чисора завершит карьеру
Дерек Чисора заявил, что покинет бокс после того, как проведет юбилейный 50 поединок. Британец признался, что он мечтает о том, чтобы выиграть чемпионский пояс перед завершением карьеры.
Я должен это сделать. Я не могу продолжать драться. У меня остался только один тренировочный лагерь. Сейчас я чувствую это. Так что мой последний бой будет за чемпионский титул. Это все или ничего,
– сказал Чисора.
Ранее стало известно, что Дерек Чисора может подраться против Даниэля Дюбуа в чемпионском бою. Ветеран хевивейта является обязательным претендентом на титул IBF в супертяжелом весе.
Напомним, что последний раз Дерек Чисора дрался против Отто Валлина в феврале этого года. Британский боксер единогласным решением судей победил шведского оппонента.