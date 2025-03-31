"Не могу продолжать драться": ветеран хевивейта высказался о завершении карьеры

Дерек Чисора один из самых опытных представителей супертяжелого дивизиона. Британец за свою долговременную карьеру провел 49 поединков, где дрался со многими мощными и именитыми оппонентами.

Ветеран хевивейта готовится к завершению карьеры. Британский боксер рассказал, когда планирует покинуть спорт, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Когда Чисора завершит карьеру

Дерек Чисора заявил, что покинет бокс после того, как проведет юбилейный 50 поединок. Британец признался, что он мечтает о том, чтобы выиграть чемпионский пояс перед завершением карьеры.

Я должен это сделать. Я не могу продолжать драться. У меня остался только один тренировочный лагерь. Сейчас я чувствую это. Так что мой последний бой будет за чемпионский титул. Это все или ничего,

– сказал Чисора.

Ранее стало известно, что Дерек Чисора может подраться против Даниэля Дюбуа в чемпионском бою. Ветеран хевивейта является обязательным претендентом на титул IBF в супертяжелом весе.

Напомним, что последний раз Дерек Чисора дрался против Отто Валлина в феврале этого года. Британский боксер единогласным решением судей победил шведского оппонента.