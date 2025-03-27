На пути топового поединка Усик – Дюбуа возникла новая преграда. Международная боксерская федерация (IBF) планирует санкционировать обязательную защиту титула для британца, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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С кем должен драться Дюбуа

Обладателю титула IBF установили жесткие сроки. "Динамит" должен провести защиту до 21 июня, а официальное объявление поединка ожидается 22 апреля. Соперником Дюбуа станет звездный ветеран хевивейта Дерек Чисора.

Дерек Чисора является обязательным претендентом для Даниэля Дюбуа, но обязательная защита будет официально объявлена 22 апреля. Для отборочного боя просто нет времени, поскольку обязательная защита должна состояться до 21 июня,

– сообщил представитель IBF.

Ранее планировалось, что обязательный претендент определится 3 мая в поединке между Мартином Баколе и Эфе Аджагба. Однако после того, как конголезец согласился на бой с Джозефом Паркером за временный титул WBO, этот бой потерял соответствующий статус.

Впрочем, еще не все потеряно. Фанаты бокса могут увидеть бой за абсолют между Усиком и Дюбуа. Представитель IBF объяснил, что "объединительный бой будет иметь преимущество над обязательной защитой".

Теперь командам Усика и Дюбуа нужно поторопиться с переговорами по организации мегафайта.

Отметим, что в проведении боя за абсолют лично заинтересован организатор сезона в Эр-Рияде Турки Аль аш-Шейх. Поединок за четыре пояса хевивейта может состояться в столице Саудовской Аравии или в Лондоне. Ориентировочная дата битвы – июнь 2025 года.