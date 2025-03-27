На шляху топового поєдинку Усик – Дюбуа виникла нова перепона. Міжнародна боксерська федерація (IBF) планує санкціонувати обов'язковий захист титулу для британця, пише 24 Канал з посиланням на The Ring.

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З ким повинен битися Дюбуа

Володарю титулу IBF встановили жорсткі терміни. "Динаміт" повинен провести захист до 21 червня, а офіційне оголошення поєдинку очікується 22 квітня. Суперником Дюбуа стане зірковий ветеран хевівейту Дерек Чісора.

Дерек Чісора є обов’язковим претендентом для Даніеля Дюбуа, але обов’язковий захист буде офіційно оголошений 22 квітня. Для відбіркового бою просто немає часу, оскільки обов’язковий захист має відбутися до 21 червня,

– повідомив представник IBF.

Раніше планувалося, що обов'язковий претендент визначиться 3 травня у поєдинку між Мартіном Баколе та Ефе Аджагба. Однак після того, як конголезець погодився на бій Джозефом Паркером за тимчасовий титул WBO, цей бій втратив відповідний статус.

Втім, ще не все втрачено. Фанати боксу можуть побачити бій за абсолют між Усиком та Дюбуа. Представник IBF пояснив, що "об’єднавчий бій матиме перевагу над обов’язковим захистом".

Тож тепер командам Усика та Дюбуа потрібно поквапитися з перемовинами щодо організації мегафайту.

Зазначимо, що у проведенні бою за абсолют особисто зацікавлений організатор сезону в Ер-Ріяді Туркі Аль аш-Шейх. Поєдинок за чотири пояси хевівейту може відбутися у столиці Саудівської Аравії або у Лондоні. Орієнтовна дата битви – червень 2025 року.