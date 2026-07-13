Чисора когда-то мечтал о том, что Усик станет его соперником во второй раз после того, как уступил ему в 2020 году, – но украинец не проявил интереса к реваншу с неудачником. Поэтому теперь британец выплескивает свою обиду в интервью, пишет 24 Канал.

Что Дерек Чисора сказал об Усике?

В интервью Чисору попросили прокомментировать то, что Александр Усик отказался от своих чемпионских поясов. Вместо этого Дерек набросился на украинца из-за того, что тот не освободил титул IBF перед боем британца с Деонтеем Уайлдером – который тот все равно проиграл, так что пояс не достался бы ему в любом случае.

Я сказал: "Бро, я буду драться с Деонтеем Уайлдером. Откажись от титула IBF, сделай это для меня как друг". Усик ответил: "О, я тебе обо всем сообщу". Чертов ублюдок. Этот парень – сволочь,

– разозлился Чисора.

Дерек назвал поступок Усика эгоистичным и начал жаловаться, что в боксе все должны быть друзьями, а это не так.

Почему Чисора оказался в Москве?

Британский тяжеловес и раньше, после 2022 года, не гнушался ездить в страну-агрессора. Но, по крайней мере, у него хватало здравого смысла не участвовать в официальных мероприятиях.

Однако на этот раз Дерек намеревался продвигать вечер бокса, на котором Мурат Гассиев победил Петера Кадиру, а Джо Джойс проиграл Артему Сусленкову. Чисора присутствовал на "дуэли взглядов", а затем, после победы Гассиева, еще и подрался с ним на ринге. Похоже, обещание о 50 боях и пенсии не выдержало проверки российскими деньгами, и вскоре Чисора может стать следующим соперником россиянина, пояс которого достался ему лишь благодаря отказу Усика.