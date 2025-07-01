Дерюгина расплакалась после выступления Онофрийчук на Кубке мира: трогательное видео

В румынском городе Клуж-Напока завершился этап Кубка мирового вызова. На соревнованиях успешно выступила воспитанница Ирины Дерюгиной Таисия Онофрийчук.

17-летняя украинка Таисия Онофрийчук завоевала две золотые медали в упражнениях с булавами и лентой. Кроме того, звезда украинской гимнастики завоевала "серебро" в упражнении с мячом и многоборье, пишет 24 Канал.

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Как Дерюгина отреагировала на выступление Онофрийчук?

За выступлением своей воспитанницы внимательно наблюдала главный тренер сборной Украины по художественной гимнастике Ирина Дерюгина. Она чувственно переживала за каждое движение гимнастки.

На камеру попала реакция Дерюгиной на второй триумф Онофрийчук. Ирина Ивановна не сдержала эмоций и расплакалась.

Видео эмоций Дерюгиной на выступление Онофрийчук

После упражнения с лентой Дерюгина обняла Онофрийчук и поцеловала 17-летнюю гимнастку.

Дерюгина поздравила Онофрийчук с победой: видео

Отметим, что в упражнениях с лентой Таисия набрала 29,050 и опередила американку Рин Киз (28,050). В финале упражнений с булавами Онофрийчук стала первой с результатом 30,550 балла. У итальянки Тары Драгас по итогу выступления судьи насчитали 29,100 балла, а у Дарьи Варфоломеевой, которая представляет Германию, 28,550 балла.

Ранее сообщалось, что на Кубке мира Таисия Онофрийчук выиграла зачет личного многоборья. На заключительном этапе в Милане украинка выступала с травмой.