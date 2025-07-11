В сети появилось видео с одной из тренировок Таисии Онофрийчук. 17-летняя художественная гимнастка покорила публику своими умениями, сообщает 24 канал.

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Онофрийчук на тренировке

В сети распространилось видео с тренировки Таисии Онофрийчук, которое собрало около 100 тысяч просмотров. Гимнастка показала свои акробатические навыки, зажигая под хитовую песню.

Таисия Онофрийчук выполнила несколько раз колесо и другие приемы по художественной гимнастике, а в конце эффектно завершила, став на мостик. При этом спортсменка задействовала также обруч.

Видео с тренировки Онофрийчук:

Напомним, что 5 – 7 июля 2025 года в Киеве состоялся Кубок Украины по художественной гимнастике. 17-летняя Таисия Онофрийчук праздновала победу в многоборье.

Ранее сообщали о том, что Таисия Онофрийчук рассказала о начале занятия художественной гимнастикой. Спортсменка призналась, с какими проблемами ей пришлось столкнуться