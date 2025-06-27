Таисия Онофрийчук начала заниматься художественной гимнастикой в семь лет. До этого девочка ходила на танцы, пишет 24 Канал со ссылкой на Tribuna.com.
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Как гимнастика стала любимым занятием Онофрийчук
Тая занималась танцами с четырех лет в студии Brilliant. Ее подружка по секции предложила ходить еще на гимнастику. Мама с дочкой решили попробовать.
"Я в 7 лет пришла в гимнастику и вообще ничего не умела, только садилась на шпагат и делала колесо. А все девочки в 7 лет уже выступали и все умели.
Мама рассказывала, что я дома (после тренировок – 24 Канал) прыгала на скакалке. Я плакала, потому что не умею то, что могут другие девочки. Хореограф на гимнастике меня тоже ругала.
Понятно, что я расстраивалась. Мама меня поддерживала. Но бывало, что я не хотела ходить на тренировки в детстве. Это было трудно, но мама меня поддерживала, и я ходила в зал каждый день. Сейчас для меня гимнастика – это любимое занятие", – рассказала Онофрийчук.
Достижения Онофрийчук
- Напомним, что Таисия Онофрийчук родилась в Киеве 26 мая 2008 года.
- На чемпионате Европы дебютировала в 2022 году, заняв седьмое место в упражнениях с обручем.
- В 2023 году на юниорском чемпионате мира завоевала "серебро" в упражнениях с булавами.
- В 2024 году выступала на Олимпийских играх в Париже, где в финале была девятой.
- 2025 год стал триумфальным для 17-летней украинки. На Кубке мира в Баку Тая добыла пять наград, в том числе три "золотые".
- На Евро-2025 стала абсолютной чемпионкой в многоборье. Всего на счету украинки четыре медали: кроме "золота", Онофрийчук завоевала "серебро" и две "бронзы".