24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины. Этот ужасный день для всех украинцев Таисия Онофрийчук встретила в Киеве, пишет 24 Канал со ссылкой на Tribuna.

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Онофрийчук: Была в истерике, что может начаться война

Таисия поделилась своими ощущениями в первые дни войны и рассказала, как ее семья уехала в Польшу.

"24 февраля 2022 года мы уже были собраны, потому что родные говорили, что будет война. Мы еще до этого переехали к бабушке, потому что она живет на правом берегу Киева, чтобы мост не переезжать.

И в 5 утра мы проснулись. Мама что-то услышала – будит нас и говорит: "Началась война". Мы с сестрой просто в ступоре были.

До этого я была в истерике, плакала, что может начаться война. Мне мама даже дала тогда успокоительное. А когда я проснулась 24 февраля, то вообще не поняла, что происходит – не верила.

Мы сразу уже в 6 утра выехали. Сначала в Винницу – у нас там были знакомые. Там тоже были тревоги, как и по всей Украине. Потом мы поехали во Львов, неделю там были у родных – после этого выехали в Польшу. Месяц-полтора я была в Польше, где тоже тренировалась и училась", – рассказала гимнастка.

Как произошло возвращение Онофрийчук в Украину

В это время на нее вышли тренеры сборной Украины – Ирина Дерюгина и Ирина Блохина. Они сумели уговорить 13-летнюю девочку вернуться в Украину. Этот момент стал переломным в ее карьере, ведь ее папа был против возвращения дочери.

"Папа вообще не хотел, чтобы мы возвращались обратно в Украину, потому что здесь очень опасно. Понятно, мы все боимся. Но мы приняли такое решение – мама меня подвезет к границе и дедушка с бабушкой встретят.

Где-то через месяц мама и сестра тоже приехали обратно в Украину. Уже на мой день рождения (26 мая – 24 Канал) были здесь", – добавила Онофрийчук.

Ирина Блохина добавила, что в возвращении Таи большую роль сыграл ее дедушка. Он сумел успокоить родных и способствовал возвращению внучки.

Выступление Тайсии Онофрийчук на юниорском ЧЕ-2022 / фото из инстаграма гимнастки

Благодаря приезду в Украину Таисия Онофрийчук продолжила тренироваться под руководством Ирины Дерюгиной и Ирины Блохиной. Этот фундамент стал залогом триумфа гимнастки на чемпионате Европы-2025.

Ранее мы публиковали видео, как Ирина Дерюгина отреагировала на успех своей воспитанницы Таисии Онофрийчук на Евро-2025.