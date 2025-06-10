За выступлением своей воспитанницы Таисии Онофрийчук в Таллинне следила президент Федерации художественной гимнастики Украины Ирина Дерюгина. На камеры попала реакция тренера на победу 17-летней киевлянки, пишет 24 Канал.

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Как Дерюгина отреагировала на "золото" Онофрийчук

Ирина Ивановна затаив дыхание следила за выступлением Таисии. После триумфа юной украинки она с материнской любовью обняла свою подопечную. Тренер не смогла сдержать слез радости.

Видео с реакцией Дерюгиной покорило сеть. Пользователи живо реагируют на искренние эмоции прославленного тренера.

Видео реакцию Дерюгиной

Кстати, в финалах отдельных видов упражнений Онофрийчук завоевала еще три медали на чемпионате Европы-2025.

Отметим, что Таисия Онофрийчук стала лишь третьей украинкой, которая сумела завоевать звание абсолютной чемпионки Европы. До нее эта вершина покорялась Екатерине Серебрянской в 1996 году и Елене Витриченко в 1997.

Последний раз украинки поднимались на подиум континентального первенства в личном многоборье в 2016 году. Тогда бронзовую медаль завоевала Анна Ризатдинова.