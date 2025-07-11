У мережі з'явилось відео з одного із тренувань Таїсії Онофрійчук. 17-річна художня гімнастка підкорила публіку своїми вміннями, повідомляє 24 канал.

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Онофрійчук на тренуванні

Мережею поширилось відео з тренування Таїсії Онофрійчук, яке зібрало близько 100 тисяч переглядів. Гімнастка показала свої акробатичні навички, запаливши під хітову пісню.

Таїсія Онофрійчук виконала декілька раз колесо та інші прийоми з художньої гімнастики, а у кінці ефектно завершила, ставши на місток. При цьому спортсменка задіяла також обруч.

Відео з тренування Онофрійчук:

Нагадаємо, що 5 – 7 липня 2025 року у Києві відбувся Кубок України з художньої гімнастики. 17-річна Таїсія Онофрійчук святкувала перемогу у багатоборстві.

Раніше повідомляли про те, що Таїсія Онофрійчук розповіла про початок заняття художньою гімнастикою. Спортсменка зізналась, з якими проблемами їй довелось зіткнутись