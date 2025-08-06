Главный тренер сборной Украины по художественной гимнастике решила не отправлять на Игры Викторию Оноприенко. Ее штаб решил довериться более молодой спортсменке.

На Олимпийских играх-2024 Украина почти не имела успеха в гимнастике. Особенно важным эпизодом было отправление на соревнования 16-летней Таисии Онофрийчук, сообщает 24 Канал со ссылкой на нм Oboz.

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Почему именно Онофрийчук?

Ожидалось, что Украину в художественной гимнастике будет представлять опытная Виктория Оноприенко. 21-летняя девушка была призером чемпионата Европы, однако главный тренер сборной Украины Ирина Дерюгина сделала ставку на более молодую спортсменку.

К сожалению, Онофрийчук допустила ошибку во время выступлений, из-за чего не смогла получить награды. Впрочем Дерюгина объяснила о причинах своего выбора в пользу Таисии.

Виктория – человек, который хочет поехать на Олимпиаду и закончить. Она замечательная гимнастка, но не сложился бойцовский характер. Вот не было его. Она ни на одном старте не могла выйти и получить медаль. Очень редко в ленте нам получалось взять. Это только один вид. А на Олимпиаде – многоборье. Там нет видов. Нам нужен был тот клиент, который выйдет и покажет себя,

– отмечает Ирина Ивановна.



Онофрийчук неожиданно поехала на Олимпиаду-2024 / фото Getty Images

По ее мнению Таисия была более бешеная и ей лучше удавалось выступать на публику. Дерюгину удивляло, как Онофрийчук подбрасывала предметы на бешеную высоту.

Тая бросала под самую крышу. Я только думала, хоть бы она не зацепила ничего и предмет не изменил направление, чтобы она все поймала. У меня был сильный стресс, я просто плакала там. Потому что это было реально тяжело. Наверное, с ее выбором мы правильно поступили. Весь НОК меня понял. И все сказали, что так все должно было быть. Она в Париже сорвала мозги вообще всем, когда выходила на ковер,

– считает Дерюгина.

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Главный тренер отмечает, что ее тренерский штаб хотели иметь гимнастку на следующие четыре года. Их цель – подготовить спортсменку в том числе на Олимпиаду-2028 в США.

Именно поэтому их выбор и пал на Таисию. Напомним, что недавно Онофрийчук выиграла общий зачет личного многоборья Кубка мира. В этом сезоне на ее счету 4 золотые, 6 серебряных и 2 бронзовые медали.