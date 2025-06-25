Украинская федерации гимнастики сообщила о громкой проблеме в своем виде спорта. ДЮСШ имени Дерюгиных может потерять помещение в центре Киева, сообщает 24 Канал со ссылкой на sport-express.

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У гимнастов отбирают зал

Об этом подробно рассказала легенда украинской гимнастики Ирина Дерюгина, которая является президентом федерации. Школа имеет помещение в Октябрьском дворце в центре Киева.

Впрочем, это здание находится под арестом Агентство по розыску и менеджменту активов. По информации Ирины Ивановны, помещение должны передать Католической Церкви.

Если помещение отдадут Церкви, то можно сказать, что мы похоронили художественную гимнастику в Украине. Я вообще не понимаю, зачем Церкви понадобился Октябрьский дворец. Там всегда занимались дети, проводились концерты. На данный момент еще ничего доподлинно неизвестно, выясняем ситуацию. У нас постоянно идет борьба за каждый метр зала в городе,

– заявила Дерюгина.

Сам Октябрьский дворец принадлежит профсоюзам. Город же снимал его в аренду, поскольку школа Дерюгиных – это коммунальное предприятие. С началом войны Федерацию гимнастики попросили покинуть помещение из-за аварийного состояния.

Последние ремонтные работы, а именно – стяжка, там делались еще при мэре Омельченко. Нас тогда выбросили из зала посреди зимы. Я побежала в мэрию и сказала Омельченко: "Будем тогда у вас тренироваться". После этого он приехал в зал, посмотрел и по его указанию сделали стяжку. Потолок уже обваливался,

– рассказала Дерюгина.

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Ирина Ивановна также отметила, что гимнастика помогает возвращать спортсменов из-за рубежа. Многие из тех, кто уехал в начале полномасштабной войны, уже вернулся на Родину.

По ее информации, дети сейчас в основном тренируются в школьных залах, где не созданы условия для художественной гимнастики. Она призвала оставить зал для ДЮСШ Дерюгиных в память о ее матери, Альбине Дерюгиной.

Напомним, что недавно Таисия Онофрийчук выиграла для Украины четыре медали на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Среди них есть и "золото" в многоборье.