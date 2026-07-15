После первого полуфинала ЧМ-2026 тренер французской национальной сборной, как и его испанский коллега, говорил не только о футболе. Слова Дидье Дешама и Луиса Де ла Фуэнте передает 24 Канал.

Что сказал Дешам о судье?

Тренер сборной Франции признал, что соперник играл лучше. Дешам отметил, что его футболисты допустили несколько важных ошибок, которые впоследствии привели к негативному результату.

Он также не обошел вниманием фигуру арбитра матча Ивана Бартона, представляющего Сальвадор.

Я задам один вопрос: соответствует ли уровень этого арбитра статусу полуфинала? Я не буду на него отвечать. Было немало ситуаций,

– сказал Дешам.

Он добавил, что имеет в виду не только пенальти в ворота Франции, который Испания заработала и реализовала в первом тайме.

Что ответил Де ла Фуэнте?

Главный тренер финалистов тоже не стал молчать. Во время общения с журналистами он также сказал несколько слов об арбитраже.

Когда проигрываешь, все мы ищем оправдания. Мы пережили неприятные моменты с судейством. Это напомнило нам день матча против Уругвая,

– отметил Де ла Фуэнте.

По словам испанского тренера, в матче против Франции тоже было несколько эпизодов, в которых его команда может жаловаться на работу Бартона.

Что дальше для обеих команд?

Уже сегодня, 15 июля, в 22:00 состоится второй полуфинал между Англией и Аргентиной. Победитель этого противостояния выйдет в финал чемпионата мира-2026, где его уже ждет сборная Испании.

А команда, которая проиграет в матче "Англия – Аргентина", сыграет в матче за третье место против французов.

Финал чемпионата мира запланирован на 19 июля.