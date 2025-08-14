Артем Милевский впервые показал свою избранницу в конце 2024 года. 24 Канал подготовил материал о невесте легендарного футболиста "бело-синих".
Что известно о девушке Милевского?
12 августа девушка Милевского опубликовала в сториз фото с обручальным кольцом на безымянном пальце. На фотографии влюбленные держатся за руки. Сообщение сопровождала песня Владимира Ижицкого "Свадьба".
"Если уж Криш решился, то мы обязаны. По**й да баллистика", – подписала публикацию девушка.
Милевский сделал предложение своей девушке / фото из инстаграма
Это сообщение вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Артема и его девушку в частности поздравил Александр Панков – бывший агент футболиста.
Доподлинно неизвестно, действительно ли Артем сделал предложение своей девушке, или это была шутка.
Что касается невесты Милевской, то о ней достаточно мало информации. Известно, что ее зовут Тамила. Девушка активно ведет соцсети, где делится с подписчиками фотографиями из разных уголков мира. Эффектная шатенка любит позировать в купальнике, демонстрируя эффектные формы. Правда, после огласки о возможной свадьбе Тамила внезапно сделала свою страницу частной.
Тамила любит путешествовать / фото из инстаграма девушки
Артем и Тамила живут вместе с конца прошлого года. Летом они вместе отдыхали в Буковеле, а затем посетили Львов. В это время у Милевского как раз был отпуск.
Милевский с Тамилой на отдыхе / фото из инстаграма экс-футболиста
Напомним, что сейчас Артем Милевский играет в Медиалиге за Игнис. В команде он также совмещает тренерские функции. По информации Виктора Вацко, главные звезды медиалиги получают зарплаты от двух до пяти тысяч долларов в месяц.
Ранее сообщалось о скандале, в который попали Милевский и Алиев на одном из матчей Кубка Лопатина.