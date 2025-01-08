За это время наставник стал рекордсменом национальной команды Франции среди тренеров по наибольшему количеству матчей – 163. Совсем скоро этот этап карьеры Дешама завершится, сообщает 24 Канал со ссылкой на RMC Sport.

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Конец эпохи

Специалист заявил, что не будет продлевать действующий контракт с "Ле Бле", который заканчивается летом 2026 года. Поэтому он покинет свой пост после следующего чемпионата мира, который будут принимать, США, Канада и Мексика.

"Я здесь не для того, чтобы делать объявления, но это будет 2026 год. Я работаю со сборной с 2012, контракт рассчитан до 2026 года. Дальше – все, в какой-то момент нужно заканчивать. В моей голове созрело четкое решение. Я выполняю свою работу с неизменным желанием и страстью, чтобы сборная Франции сохраняла высочайший уровень. Но 2026 год – очень хороший момент для расставания.

Никогда не хочется прекращать, когда все красиво, но нужно уметь сказать "стоп". Дальше будет жизнь. Я не знаю, какой она будет, но она тоже получится очень хорошей. 14 лет тоже большой срок. Я здесь не ради рекордов, тем более с точки зрения высоких требований. Самое главное, что французская команда остается на вершине, где она и была на протяжении многих лет", – сказал Дешам.

Справка. Под руководством Дидье Дешама сборная Франции стала чемпионом мира-2018, выиграла Лигу наций-2021 и завоевала "серебро" Евро-2016 и ЧМ-2022.

Отметим, что "Ле Бле" является потенциальным соперником сборной Украины в квалификации на Мундиаль-2026. Победитель четвертьфинальной пары Лиги наций Франция – Хорватия сыграет в группе D против Украины, Исландии и Азербайджана, а команда, что уступит – окажется в группе L.