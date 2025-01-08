"Хороший момент для расставания": Дешам объявил об уходе со сборной Франции

Дидье Дешам с 2012 года возглавляет "Ле Бле". Он заменил на этом посту своего бывшего партнера по сборной Лорана Блана.

За это время наставник стал рекордсменом национальной команды Франции среди тренеров по наибольшему количеству матчей – 163. Совсем скоро этот этап карьеры Дешама завершится, сообщает 24 Канал со ссылкой на RMC Sport.

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Конец эпохи

Специалист заявил, что не будет продлевать действующий контракт с "Ле Бле", который заканчивается летом 2026 года. Поэтому он покинет свой пост после следующего чемпионата мира, который будут принимать, США, Канада и Мексика.

"Я здесь не для того, чтобы делать объявления, но это будет 2026 год. Я работаю со сборной с 2012, контракт рассчитан до 2026 года. Дальше – все, в какой-то момент нужно заканчивать. В моей голове созрело четкое решение. Я выполняю свою работу с неизменным желанием и страстью, чтобы сборная Франции сохраняла высочайший уровень. Но 2026 год – очень хороший момент для расставания.

Никогда не хочется прекращать, когда все красиво, но нужно уметь сказать "стоп". Дальше будет жизнь. Я не знаю, какой она будет, но она тоже получится очень хорошей. 14 лет тоже большой срок. Я здесь не ради рекордов, тем более с точки зрения высоких требований. Самое главное, что французская команда остается на вершине, где она и была на протяжении многих лет", – сказал Дешам.

Справка. Под руководством Дидье Дешама сборная Франции стала чемпионом мира-2018, выиграла Лигу наций-2021 и завоевала "серебро" Евро-2016 и ЧМ-2022.

Отметим, что "Ле Бле" является потенциальным соперником сборной Украины в квалификации на Мундиаль-2026. Победитель четвертьфинальной пары Лиги наций Франция – Хорватия сыграет в группе D против Украины, Исландии и Азербайджана, а команда, что уступит – окажется в группе L.